В Германии заявили о сокращении числе желающих служить в бундесвере

Количество заявок на прохождение воинской службы по контракту в бундесвере сократилось на 7% за первые пять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, пишет Der Spiegel.

Число желающих служить в немецкой армии снижается неуклонно. В этом году было подано 23 414 заявок, тогда как в 2019 году – порядка 30 000.

При этом численность бундесвера сокращается из-за оттока военнослужащих. В прошлом году армию покинули 19,5 тысяч человек, еще 4,2 тысячи разорвали контракты досрочно. На замену Минобороны удалось привлечь всего 18,8 тысяч.

В ведомстве опасаются, что из-за недобора может снизиться и качество личного состава.

Падение привлекательности военной службы в Германии связывают с социальными факторами, в том числе недостаточно высокой зарплатой.