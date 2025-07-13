Мерц отрицает кризис правительства из-за споров о назначении судей

В Германии разгорелся спор вокруг назначения судей в Федеральный конституционный суд, однако канцлер ФРГ Фридрих Мерц отрицает наличие кризиса в правящей коалиции, пишет ТАСС .

По словам Мерца, разногласия возникли из-за неудачного избрания трех судей Конституционного суда в первом туре голосования. При этом канцлер подчеркнул, что это не является кризисом демократии или правительства. Мерц признал, что в парламенте мнения могут различаться, и не все депутаты поддерживают позицию лидеров фракций.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, напротив, считает, что правящая коалиция, состоящая из ХДС/ХСС и СДПГ, навредила сама себе этим спором. Он призвал как можно скорее принять решение по кандидатурам судей Конституционного суда.

Ранее сообщалось, что Франция планирует расширить влияние своего ядерного потенциала на страны ЕС.