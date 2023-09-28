В Гидрометцентре пообещали москвичам теплое начало октября

Наверняка еще не многие успели понять, что лето уже давно закончилось. Сентябрь тоже вот-вот подойдет к своему завершению. Однако, погода все еще старается порадовать москвичей последними теплыми деньками.

И это подтвердил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России. По его словам, в столице сохранится нехарактерно теплая для нее погода до следующей среды.

Также он уточнил, что это воскресенье предстоит ожидать довольно дождливым. Но это не похолодание, поскольку теплое начало октября продлится аж до 4 числа, как пишет агентство «РИА Новости».

А нескольким ранее стало известно, что сентябрь в Москве стал самым сухим и теплым за 145 лет наблюдений. Об этом также сообщил Роман Вильфанд.