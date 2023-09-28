В Гидрометцентре предупредили о резких температурных колебаниях зимой

Российская зима считается довольно холодной. Что уж говорить о районах, в которых она длится дольше, чем календарная? Так или иначе, иногда зимнее время года может порадовать россиян теплой и ясной погодой. Но не резкими сменами температуры, которые могут вызвать гололедицу.

Роман Вильфанд, являясь научным руководителем Гидрометцентра России, заявил, что этой зимой в стране стоит ожидать резких колебаний температуры: от очень низкой до крайне высокой. Об этом также пишет агентство «РИА Новости».

Он отметил, что в январе 2024 года температура будет в пределах нормы. Но все же есть вероятность чередования холодных и теплых периодов. А это, в свою очередь, формирует условия для развития «опасных гидрометеорологических явлений». Например таких, как гололед.