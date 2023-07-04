В Гидрометцентре сообщили о приближении аномальной жары в ряде регионов

Научрук Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд прогнозирует приближение сильной жары в нескольких регионах страны. Сообщается, что температура будет, в среднем, на 5 градусов выше обычной. Прогноз специалиста передает ТАСС .

Как сообщил синоптик, уже в течение этой недели, на Волге, Урале, Западной Сибири, Красноярском крае и Якутии начнется аномальное тепло. Температура поднимется выше обычной на 4-6 градусов Цельсия. Вильфанд зовет это событие «теплынью». Он также рассказал, что в ХМАО температура может быть выше 33-х градусов, а в Якутии – 30-32.

В Уральском и Приволжском округах тоже ожидается сильное потепление, как и в Западной Сибири. Градусники местных жителей могут показывать отметки в +33 градуса и выше.

В центре страны ожидаются ливни и грозы с середины недели. Ожидается, что в среду начнутся дожди и поднимется шквалистый ветер из-за надвижения циклона.