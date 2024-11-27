В гимназии № 7 Чехова прошло открытие Рождественских чтений

В городском округе Чехов состоялось открытие муниципального этапа XXIII Рождественских чтений, который в нынешнем году посвящен теме: «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».

В рамках проекта в школах муниципалитета до 17 декабря пройдут тематические конкурсы творческих работ и чтецов, заседания семейных клубов, фотовыставки, экскурсии по святым местам.

«Сегодня благодаря совместной работе с нашим благочинием, мы можем реализовывать различные проекты, которые укрепляют общественный дух и открывают новые горизонты для молодежи», — отметил Глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Чехов ]

Открытие 23-их Рождественских чтений состоялось в гимназии №7. Заместитель главы муниципалитета Денис Разуваев поблагодарил учителей и священнослужителей за их неоценимый вклад в развитие молодого поколения.

«От имени главы городского округа Михаила Собакина я хотел всем вам сказать спасибо. Спасибо за ваш вклад в детей городского округа Чехов. За то, что вы просвещаете их всесторонне», — отметил замглавы Денис Разуваев.

Ученики разных образовательных учреждений подготовили яркие выступления. Они показывали зрителям оригинальные театральные сценки и несравненные музыкальные номера. Дарья Жилкина — одна из выступающих. Учащаяся 11 класса уже три года успешно занимается театральным мастерством.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Чехов ]

«Сегодня проходит открытие традиционных Рождественских чтений. Я очень рада, что мы с моим театральным коллективом принимаем участие. Мы показываем отрывок из повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие», - отметила ученица гимназии №7 Дарья Жилкина.

Школьники Чехова на протяжении всего учебного года активно принимают участие в духовно-нравственных мероприятиях, посещают экскурсии по святым местам. Для ребят часто организовывают встречи со священнослужителями, во время которых ребята могут задать любой вопрос.