В г.о. Клин открылась «Школа общения» с уникальной программой для адаптации приемных детей

В Семейном центре «Клинский» открылась «Школа общения». Она поможет детям приобрести важные навыки для взаимодействия с другими людьми, установить доверительные отношения с опекунами или приемными семьями, а также увлекательно провести время.

Школа занимается детьми от 10 до 13 лет, которые находятся под опекой или в приемных семьях. В игровой форме им помогают получить важные знания и навыки, которые они смогут применить дома или находясь в обществе. Иногда дети имеют негативный опыт общения со сверстниками и взрослыми, недополучают внимания, или не знают как довериться другим. «Школа общения» помогает в этих вопросах по уникальной программе, что в дальнейшем облегчает процесс адаптации ребенка. Ведь именно общение определяет, как он будет выражать свои чувства и эмоции, а также взаимодействовать с другими.

Во время занятий дети развлекаются, учатся новому и меняются в процессе игры. Занятия помогают выстроить фундамент уверенности в детях, научить их работать в команде, замотивировать на лучшее, помочь им преодолеть стеснительность или стабилизировать эмоциональное состояние. Все эти запросы школа прорабатывает индивидуально, подбирая нужную программу и учитывая особенности каждого ребенка.