В г.о. Коломна пройдет яркий праздник в честь 99-летия города Озеры

Город Озеры стал еще ближе к вековому юбилею, в честь чего пройдет насыщенный праздник для жителей и гостей округа в Сосновом Бору и на площади Советской.

Праздничные мероприятия проведут на свежем воздухе. Дневная часть программы состоится в Сосновом бору. Откроет событие фестиваль «Это мой город!» в 11:00. Посетители смогут погрузиться в творческую, спортивную, историческую и гастрономическую атмосферу. Запланированы различные турниры, мастер-классы, выставки, а также кинопоказы и зажигательная пенная дискотека.

Вечером, в 20:00, на площади Советской жителям подготовили яркий концерт. Выступят отдельные исполнители и целые творческие бэнды. На сцене появятся Сергей Кириченко, Алена Лунич, Мухитдин Тажибаев, Сергей Сыров, Сергей Росси, а также группы «Отражение» и Galibri & Mavik. Последняя известна хитами «Федерико Феллини» и «Чак Норрис».

Отметим, что на мероприятиях действует возрастное ограничение 6+.