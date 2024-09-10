В Г.о. Пушкинский для родителей провели экскурсию по новой школе №2 в Заветах Ильича

Для родителей учащихся образовательного комплекса №2 в Заветах Ильича провели экскурсию по зданию учебного заведения, рассчитанного на 550 мест.

В нынешнем учебном году начал работу образовательный комплекс №2 в Заветах Ильича. Родители с нетерпением ждали возможности оценить современное здание. Сначала для мам и пап провели общее родительское собрание, во время которого обсудили процесс обучения. Кроме того, родители прослушали лекцию о безопасности ребят на дороге.

Директор учебного заведения Елена Тюрикова призналась, что по разным причинам не все родители посещают собрания. У кого-то нет времени из-за высокой загруженности, кто-то не считает необходимым присутствовать на подобных встречах. Однако, когда родители узнали о возможности лично оценить состояние нового здания, они с радостью откликнулись на данное предложение.

«У нас сегодня выступают специалисты, но самое приятное событие — это экскурсия», — рассказала директор Тюрикова.

В роли экскурсоводов выступили учащиеся 11 классов, которые показали спортивные залы, классные кабинеты и учебные пособия.

«Это не классы, а фантастика», — поделилась впечатлениями мама ученика 3 класса.

Женщина рассказала, что в каждом кабинете установлены электронные и меловые доски, игровые зоны. Особенно радуют санузлы, расположенные на каждом этаже. Мама школьника отметила, что раньше родители могли только мечтать о таких условиях обучения своих детей.

Два спортзала, актовый и обеденные залы, лаборатории, библиотечный центр и 36 кабинетов — каждое из этих помещений современное и оборудованное. Учителя рады открытию школы не менее родителей. Они восхищены преобразованиями. Например, ранее для школьников была доступна небольшая библиотека. Теперь это целый центр с компьютерами, стеллажами и книгохранилищем.

«Мы хотим выразить большую благодарность губернатору Московской области Андрею Юрьевичу и главе Городского округа Максиму Валерьевичу. Большое спасибо от всех родителей», — отметила мама школьника Екатерина.

Подобные экскурсии для родителей намерены превратить в добрую традицию.