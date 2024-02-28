В Г.о. Пушкинский капитально отремонтируют три школы

Учебные заведения подвергнут капитальному ремонту в микрорайонах и отдельных поселениях. Об этом рассказал глава городского округа Максим Красноцветов.

Ремонт образовательных учреждений в городском округе и регионе в скором времени пойдет полным ходом. Работы начнут исходя из госпрограммы Московской области «Образование Подмосковья». В ее рамках назначен капитальный ремонт в следующих школах:

— № 11, в микрорайоне Заветы Ильича;

— № 2, в Правдинском;

— № 11 в селе Братовщина.

В Пушкино также появится школа на 550 мест. Учреждение возведут в Заветах Ильича.

Проект был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным еще в 2021 году на съезде «Единой России». Программа для школ реализуется партией совместно с Минпросвещения России.

Напомним, что в Подмосковье отремонтируют свыше 40 школ в 2024-м. В списке на этот же год также 20 детских садов и 11 колледжей. На три года планы еще обширнее: ремонт затронет 393 объектов.