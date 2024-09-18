В Г.о. Пушкинский определили победителей соревнований по спортивному туризму

В Городском округе Пушкинский прошли соревнования по спортивному туризму, в которых приняли участие 20 команд из 12 образовательных учреждений муниципалитета.

Мероприятие состоялось 16 сентября на Левковской горе. Участников разделили на две группы: старшую и младшую. Ребятам предложили продемонстрировать свои умения совершенно в разных сферах. Так, участники соревнований разводили костер и распиливали бревна, преодолевали переправы и подъемы, справлялись с туристскими узлами. По итогу были определены победители.

«Поздравляем победителей!» — отметили в Администрации муниципалитета.

В старшей группе первое место в нелегкой борьбе разделили МБОУ г. Красноармейск «ЦО № 2» и МБОУ г. Пушкино «ОК № 8». Второе место завоевали представители МБОУ г. Ивантеевка «ОЦ № 1», а третье — МАОУ г. Пушкино «Гимназия № 10».

В младшей группе призовые места распределились таким образом: первое — МБОУ г. Пушкино «ОК № 5», второе — МБОУ «Софринский ОК», третье — МБОУ г. Пушкино «ОК № 3».

Мероприятие направлено на пропаганду активного и здорового образа жизни. Выполнение заданий на свежем воздухе разнообразило досуг юных жителей муниципалитета. Они нашли новых друзей и весело провели время.