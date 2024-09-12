В Г.о. Пушкинский открылась выставка художника В.И. Андрушкевича

Экспозиция проходит при поддержке «Волонтеров культуры». В фондах галереи находится более 370 работ художника. На выставке представлены 46 картин, которые посвящены совершенно разной тематике. Это и повседневная жизнь людей, и городские пейзажи, и натюрморты.

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

Почетный гражданин Г.о. Пушкинский Андрушкевич защищал Отчизну в годы Великой Отечественной войны. Свои воспоминания и ощущения он отразил в работах: здесь и ожидающие отца с фронта дети и выстроенные в ряд перед фашистами советские солдаты. Удивляет, как художник мастерски передал эмоции людей.

Зал, где проходит выставка, заполнен людьми самого разного возраста. Они с интересом слушают экскурсовода и внимательно рассматривают полотна художника.

На протяжении месяца выставка будет открыта для жителей и гостей Г.о. Пушкинский.