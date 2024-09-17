В Г.о. Пушкинский отопительные котлы запустят в тестовом режиме

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

В городском округе Пушкинский продолжают активно готовить к осенне-зимнему отопительному периоду. Муниципалитет по готовности находится в «зеленой зоне» по подготовке многоквартирных домов к холодам.

Как рассказал глава округа Максим Красноцветов, в систему АИС ГЖИ загружено более 1,6 тысячи паспортов готовности отопительных систем. Это 89,3%: Пушкинский уверенно идет к завершению подготовки к холодам, проводятся тестовые запуски котельных.

«Также работы проводятся на котельных. Начинаем пробные топки котлоагрегатов», — написал Максим Красноцветов.

Также напомнили, что ООО «Газпром теплоэнерго МО» в рамках концессионного соглашения улучшат восемь котельных. Блочно-модульные агрегаты появятся на девяти адресах, работы планируют завершить уже 23 сентября.

Всего в округе Пушкинский более 1,8 тысячи многоквартирных домов, которые теплом обеспечивают 127 котельных. Они находятся под контролем 115 УК.