В Г.о. Пушкинский отремонтировали детские площадки

Изначально на сломанные горки и качели прикрепили стикеры. Это позволило горожанам не оставлять заявки в службы, чтобы их представители ликвидировали неполадки.

Ремонт поврежденных элементов провели в поселках Городского округа Пушкинский: Челюскинский (ул. Б. Тарасовская, д. 108а), Правдинский (ул. Лесная, д. 15) и Лесной (ул. Гагарина, д. 8а).

Стикеры появляются на всех площадках Городского округа Пушкинский, которые необходимо капитально отремонтировать или где требуется замена сломанных элементов. На наклейках в облачке опубликована информация о дефектах. Это определенный сигнал для жителей муниципалитета о том, представители ответственной организации проверили состояние двора и заметили дефекты, которые в скором времени будут устранены.