В Г.о. Пушкинский отремонтируют дорогу к СНТ «Ольховка-2»

Администрация Городского округа Пушкинский предупредила о длительном ремонте на участке дороги к СНТ «Ольховка-2». Это потребует ограничить движение транспорта.

Работы на дороге к садовому товариществу будут проводиться с 10 сентября по 15 октября. В планах отремонтировать участок, протяженностью в более 300 метров и площадью 1,6 тыс. кв. м.

Пока длятся работы, проехать к СНТ «Ольховка-2» привычным маршрутом будет нельзя. Водителям рекомендовали путь через Невзорово.

Напомним, что в округе Пушкинский до конца 2024 года отремонтируют почти 20 дорог разного значения.