В Г.о. Пушкинский отремонтируют свыше 44,6 километров автомобильных дорог
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкинский]
Ремонт автомобильных дорог запустят в апреле 2024 года в Городском округе Пушкинский. Среди них также участки, которые просили починить жители.
Как сообщил глава округа Максим Красноцветов, в 2024 году запланировано отремонтировать 17 участков автодорог на территории Пушкинского. Общая протяженность путей — свыше 44,6 километров.
Учли пожелания жителей, которые голосовали за конкретные участки дорог на портале «Добродел». По результатам опроса было принято решение о ремонте четырех автомобильных дорог. От общего объема это около 12,7 километров.
Так, согласно плану ремонта муниципальных
автомобильных дорог в текущем году отремонтируют следующие участки в г. Пушкино:
— Московский проспект (от ул. Вокзальной до ул. Чехова)
— Писаревский проезд
— ул. Авиационная
— ул. Тургенева (от ул. Вокзальной до ул.
Некрасова)
— село Комягино, СНТ «Ольховка-2» (г.о. Пушкинский).
Также починят участок дороги протяженностью 1,685 км на бульваре Зубова, город Красноармейск.
Все работы на указанных автомобильных дорогах планируют завершить к осени 2024 года.