В Г.о. Пушкинский отремонтируют свыше 44,6 километров автомобильных дорог

Ремонт автомобильных дорог запустят в апреле 2024 года в Городском округе Пушкинский. Среди них также участки, которые просили починить жители.

Как сообщил глава округа Максим Красноцветов, в 2024 году запланировано отремонтировать 17 участков автодорог на территории Пушкинского. Общая протяженность путей — свыше 44,6 километров.

Учли пожелания жителей, которые голосовали за конкретные участки дорог на портале «Добродел». По результатам опроса было принято решение о ремонте четырех автомобильных дорог. От общего объема это около 12,7 километров.

Так, согласно плану ремонта муниципальных

автомобильных дорог в текущем году отремонтируют следующие участки в г. Пушкино:

— Московский проспект (от ул. Вокзальной до ул. Чехова)

— Писаревский проезд

— ул. Авиационная

— ул. Тургенева (от ул. Вокзальной до ул.

Некрасова)

— село Комягино, СНТ «Ольховка-2» (г.о. Пушкинский).

Также починят участок дороги протяженностью 1,685 км на бульваре Зубова, город Красноармейск.

Все работы на указанных автомобильных дорогах планируют завершить к осени 2024 года.