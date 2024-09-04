В Г.о. Пушкинский почтили память погибших при нападении на школу в Беслане

В муниципалитете в деревне Мураново в 2006 году появился парк, который был создан в память о детях, погибших вследствие террористической атаки в бесланской школе №1. В День солидарности в борьбе с терроризмом в парке состоялся траурный митинг.

В Мураново учащиеся школ продекламировали стихотворения и исполнили трогательные песни, которые посвятили погибшим. Память жертв террористической атаки почтили заупокойной литией и минутой молчания. К мемориалу возложили цветы.

На траурном митинге присутствовали представители администрации Г.о. Пушкинский, духовенства, осетинской диаспоры, а также военнослужащие и ветераны боевых действий. В мероприятии приняли участие те, кто стал свидетелем трагедии в Беслане.

Трагедия произошла в 2004 году. В День знаний группа из чеченских террористов захватила школу №1. Заложниками оказались 1400 человек: школьники, родители и педагоги. На протяжении трех дней, испытывая жуткий страх, они находились в душном здании с террористами без воды и пищи. Невинными жертвами стали 333 человека. Многие погибшие — несовершеннолетние.