В Г.о. Пушкинский продолжают проверять готовность котельных

В Городском округе Пушкинский в рамках народной программы «Единой России» в преддверии отопительного сезона проводят проверки исправности оборудования котельных.

В субботу, 21 сентября, осмотр котельной в Лесных Полянах на улице Ленина и в микрорайоне Серебрянка в Пушкино провели глава муниципалитета Максим Красноцветов, профильный заместитель Екатерина Носачева и депутат Мособлдумы Михаил Ждан.

На котельной в Лесных Полянах расположено три котлоагрегата. Специалисты проводят замену одного из них. Объект питает теплом 28 многоквартирных домов и три социальных объекта.

На котельной в микрорайоне Серебрянка в рамках инвестиционной программы проводят замену котла. Глава муниципалитета с коллегами оценили ход подготовительных работ к отопительному сезону.

«Работы по концессионному соглашению проводит ООО «Газпром теплоэнерго МО», все объекты находятся под пристальным наблюдением. Ежедневно отслеживаем динамику работ», — рассказал глава округа Максим Красноцветов.

Глава Красноцветов отметил, что всего в нынешнем году обновят восемь котельных.