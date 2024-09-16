В Г.о. Пушкинский прошел II Московский областной фестиваль современного танца

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

В Ивантеевском парке прошел Гала-концерт II Московского областного фестиваля современного танца, в котором приняли участие 39 команд-финалистов из 37 городских округов Подмосковья, а также одна команда — обладатель приза зрительских симпатий.

Каждый танец — это невербальный, эмоциональный диалог. Команда «Палитра», которая представляла Городской округ Пушкинский, выступила с номером «Зависть». После танца каждый зритель невольно задумался о разрушающих изнутри негативных эмоций, которые можно избежать, научившись жить в гармонии с собой и людьми.

Коллективы самостоятельно выбирали темы для танцев. Так, на сцене почтили память воинов Великой Отечественной войны. Символом надежды в танцевальной композиции стали птицы. На мероприятие пригласили победителей прошлогоднего конкурса. Коллектив из городского округа Серпухов в динамичном танце рассказал о важности раскрытия женской энергетики.

На мероприятии присутствовали министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов и глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

«Вы очень талантливые. Занимайтесь спортом, танцуйте, развивайтесь. С праздником!» — отметил глава муниципалитета Максим Красноцветов.

В завершении мероприятия для всех гостей выступила певица Mia Boyka.

Заслуженный артист РФ и художественный руководитель фестиваля Егор Дружин и танцор-хореограф Игорь Рудник оценивали выступление коллективов Подмосковья. Команда из Серпухова во второй раз стала победительницей фестиваля.