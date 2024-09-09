В Г.о. Пушкинский прошел патриотический концерт «МЫ ЕДИНЫ!»

В Городском округе Пушкинский в честь открытия творческого сезона работников культуры муниципалитета состоялся патриотический концерт «МЫ ЕДИНЫ!», направленный на поддержку участников спецоперации.

Праздничное мероприятие прошло в селе Ельдигино. Жителей и гостей округа приглашали посетить концерт, который направлен на поддержку военнослужащих России, защищающих Родину в зоне спецоперации.

На сцене задорно выступали детские коллективы ДК «Ельдигинский», хор русской песни «Зорька Алая», ВИА «Шанс» и вокальный ансамбль «Созвучие» и многие другие.

Для гостей мероприятия провели различные конкурсы. Так, юные горожане рисовали на асфальте в рамках акции «Миру — мир» и писали письма солдатам. В рамках патриотической акции участники плели маскировочные сети и учились собирать автомат. Организаторы также провели веселые старты.