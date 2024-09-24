В Г.о. Пушкинский прошел турнир по дзюдо «Открытие сезона 2023-2024»
Фото: [пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский]
В период с 21 по 22 сентября в спортивном клубе «Содружество» Пушкино состоялся открытый турнир по дзюдо «Открытие сезона 2023-2024».
Участие в турнире приняли воспитанники СК «Динамо-Ивантеевка» Вадим Толчков, Владимир Новичков и Владимир Косякин. Юноши и девушки 2012 – 2016 г.р. показали отличные результаты. Конкуренция была высокой.
Спортсмены Градин Дима, Билюшов Максим, Марков Степан, Михалев Тимофей и Юмакулов Кирилл завоевали золотые медали. Серебро вручили Лебедовичу Кириллу, Сидорову Тимуру, Колтомову Кириллу, Барохе Егору, Кокоткину Савелию. Пестриков Тимофей и Карагулов Тамерлан получили бронзовые медали.
Администрация Городского округа Пушкинский поздравляет спортсменов и тренеров, желает им высоких достижений.