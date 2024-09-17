В Г.о. Пушкинский прошел VIII Московский областной фестиваль «Ашукино-Фэст. Сцена без границ»

В Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино прошел VIII Московский областной фестиваль-конкурс народного творчества «Ашукино-Фэст. Сцена без границ».

Коллектив «Калина» из Дома культуры «Современник» представлял интересы Г.о. Пушкинский. Три года назад пенсионеры решили заняться творчеством и не ошиблись в выбранной сфере. Они поют душой, а это главный залог успеха для исполнителей фольклорных композиций.

Кроме концерта, для жителей и гостей округа организовали яркую развлекательную программу. Так, зрителям предоставили уникальную возможность построчить на старой швейной машинке. Представители филиала МАУК ЦДК «Строитель» ДК «Ашукино» обучали навыкам во время мастер-класса. Также они подготовили увлекательные игры и обустроили фотозоны.

Председателем жюри стала народная артистка РФ Людмила Николаева, которая после выступления участников исполнила несколько задорных песен.

На сцене Летнего театра конкурс при поддержке администрации Городского округа Пушкинский и Министерства культуры и туризма Московской области прошел впервые. Более 60 заявок рассмотрели организаторы. В Г.о. Пушкинский приехали 430 участников из 23 муниципалитетов Подмосковья, чтобы продемонстрировать свои таланты.