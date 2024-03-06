В Г.о. Пушкинский увлекательно прошел весенний фестиваль спорта для людей с инвалидностью «Первенство Триумфаторов»

В Городском округе Пушкинский состоялся весенний фестиваль спорта для людей с инвалидностью «Первенство Триумфаторов», который в нынешнем году приурочили к десятилетию Паралимпийских игр в Сочи 2014 года.

Организацией мероприятия занималась Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница». Фестиваль прошел в ТРЦ «Акварель». Организаторы задействовали одновременно две площадки.

На первой участникам предложили испытать свои силы в таких дисциплинах как бочча, джакала или корнхолл. Тех, кто не любит столь острые ощущения, ожидала увлекательная выставка фоторабот, на которых отображены яркие моменты паралимпиады. Для зрителей также был подготовлен интересный концерт.

Для дискуссий предназначалась вторая площадка. Участникам предложили не только высказать мнение, но и принять участие в мастер-классах по паралимпийским дисциплинам: армрестлингу, фехтованию на колясках, соревнованиям по настольному теннису и дартсу. Почетными гостями мероприятия стали спортсмены из Беларуси.

Весенний фестиваль спорта состоялся при поддержке Фонда президентских грантов.