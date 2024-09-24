В Г.о. Пушкинский в Доме культуры «Современник» прошла экологическая встреча

В Городском округе Пушкинский в Доме культуры «Современник», который расположен в поселке Лесные Поляны, для юных горожан провели экологическую встречу.

Экологическое мероприятие подобного формата стало традиционным для муниципалитета. Цель встречи — рассказать детям о том, какую ценность для природы представляют леса, почему их называют «легкими планеты», представители каких специальностей изучают и оберегают лес. Так, ребята узнали о труде лесников, экологов, ботаников, дендрологов и не только. Юные горожане познакомились с лесными обитателями и растениями.

Фото: [ Ольга Шеметова ]

«Многие творческие коллективы Дома культуры «Современник» основательно подготовились к встрече. Так, коллектив народного танца «Новый стиль» исполнил новый танец, творческая студия «Дар» провела тематическую выставку рисунков, а патриотическая студия «Герой» подготовила познавательные факты о лесе и его работниках — лесниках и лесопатологах», — рассказала культорганизатор ДК «Современник» Татьяна Шкердина.

Татьяна Шкердина рассказала, что встреча оставила положительные эмоции у ребят. Они осознали важность сохранения окружающей природы и ценность вклада каждого человека в данный процесс. Участники мероприятия отметили яркий и необычный формат встречи.