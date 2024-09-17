В Г.о. Пушкинский во дворах многоэтажек выполняют ямочный ремонт

Специалисты предприятия благоустройства подмосковного Пушкино МКУ «Пушгорохоз» приступили к выполнению ямочного ремонта во дворах многоэтажных домов на первом Добролюбовском проезде.

Работники дорожного хозяйства в индивидуальном порядке определяют, что именно необходимо сделать на конкретном участке дороги. Специалисты ликвидируют деформации, устраняют трещины и обновляют внешнее покрытие. Работники ремонтируют участки асфальтового покрытия и земляного слоя.

«Мы ремонтируем дороги, тротуары и прилегающие территории. Срезаем фрезой старое покрытие и, в дальнейшем, в таких местах будет уложен новый асфальт. Всего на устранение такого типа дефектов уходит от двух до трех дней», — рассказал мастер бригады «Пушгорхоза» Константин.

Мастер бригады отметил, что работы по ямочному ремонту проводят по всей территории муниципалитета. В связи с изменениями погодных условий в осенне-зимний период важно провести меры, которые увеличат срок эксплуатации дорог.

Бригада при наличии определенных технических возможностей стремится после подготовки участка в этот же день переходить к укладке асфальтового покрытия, чтобы горожане не испытывали дискомфорт.