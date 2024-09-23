В Г.о. Пушкинский во дворе отремонтировали тротуар и расширили парковочную зону

Председатель Совета депутатов Городского округа Пушкинский Московской области Артем Садула проинформировал, что работы по комплексному благоустройству придомовых территорий муниципалитета находятся на постоянном контроле.

Очередной осмотр работ провели в Пушкино. На территории одного из дворов специалисты выполнили ряд работ: отремонтировали тротуары и расширили парковочную зону. Общая площадь работ — 1002 кв. м. Ремонт выполнили на западной стороне.

«Совместно с коллегами выехали на локацию, встретились с жителями близлежащих домов, узнали их мнение о проведенном благоустройстве», — сообщил Артем Садула.

Работы на данный момент не завершены. До конца текущей недели специалисты намерены благоустроить территории детской площадки, а на парковочной зоне двора нанести разметку.

Комплексное благоустройство придомовых территорий проходит по всей территории муниципалитета.