В Г.о. Пушкинский выполнили ремонт дороги к музею-заповеднику «Усадьба Мураново»

Участок дороги, где были выполнены ремонтные дороги, пользуется большой популярностью у жителей и гостей муниципалитета. По дороге направляются туристы, которые хотят посетить музей-заповедник «Усадьба Мураново» и Казанский источник. Объекты популярны среди гостей муниципалитета. Ежедневно сотни человек пользуются дорогой. Ее ремонт имел большое значение и для местных жителей. В частности, дорога позволяет добраться в деревню Горенки.

Ремонт выполнен качество: асфальтное полотно положено ровно, на дороге не встречаются ямы или неровности. Ярко и четко нанесена дорожная разметка. Вдоль дороги расположены знаки с необходимой для участников движения информацией. Со стороны жилых домов установлено барьерное ограждение.