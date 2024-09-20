В Г.о. Пушкинский выполнили ремонт дороги к музею-заповеднику «Усадьба Мураново»
Фото: [пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский]
В Г.о. Пушкинский качественно выполнили ремонт дороги, расположенной в поселке Ашукино.
Участок дороги, где были выполнены ремонтные дороги, пользуется большой популярностью у жителей и гостей муниципалитета. По дороге направляются туристы, которые хотят посетить музей-заповедник «Усадьба Мураново» и Казанский источник. Объекты популярны среди гостей муниципалитета. Ежедневно сотни человек пользуются дорогой. Ее ремонт имел большое значение и для местных жителей. В частности, дорога позволяет добраться в деревню Горенки.
Ремонт выполнен качество: асфальтное полотно положено ровно, на дороге не встречаются ямы или неровности. Ярко и четко нанесена дорожная разметка. Вдоль дороги расположены знаки с необходимой для участников движения информацией. Со стороны жилых домов установлено барьерное ограждение.