В Г.о. Пушкинский завершился комплексный капитальный ремонт многоэтажного дома

В доме №9, который расположен в микрорайоне Дзержинец в Пушкино, завершился капитальный ремонт.

Работы проводили на территории площадью более 100 тыс. кв. м, сообщил Фонд капитального ремонта Московской области. Многоэтажный дом был сдан в эксплуатацию в 1971 году, поэтому он требовал проведение комплексных работ.

Работы выполняла подрядная компания ООО «Специализированный Застройщик «РусСтройГруп». В рамках региональной программы капитального ремонта высококвалифицированные специалисты отремонтировали крышу, балконные плиты, козырьки подъездов и отмостки. Рабочие также отремонтировали панельный фасад и нанесли на него декоративно-защитный слой. В местах общего пользования заменили входные двери и окна.

Ранее в рамках программы капитального ремонта в доме установили индивидуальный тепловой пункт, главное преимущество которого заключается в возможности сократить расходы жильцов на оплату ЖКХ. Это связано с тем, что появилась возможность регулировать тепло в системах ГВС и ЦО в автоматическом режиме.

«За соблюдением строительных норм и правил при капремонте дома в ежедневном режиме следят эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта», — указано в сообщении ведомства.

Жители Г.о. Пушкинский и других округов Подмосковья могут ознакомиться с информацией о включении домов в программу капремонта на сайте Фонда. На портале также внесены данные о сроках проведения работ. Можно воспользоваться разделом «Карта».