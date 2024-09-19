В Г.о. Пушкинский жители МКД получили ключи от новых квартир
Фото: [пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский]
В Городском округе Пушкинский жители МКД получили ключи от новых квартир. Проживать в своих домах люди не могут из-за признания их аварийными.
В населенных пунктах муниципалитетах Пушкино, Красноармейск и Софрино некоторые многоквартирные дома были признаны аварийными после экспертных исследований. В рамках региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда МО» администрация приобрела комфортабельные жилые помещения.
Теперь люди будут проживать в Красноармейске в доме 9А, расположенном на ул. Краснофлотская, а также в Пушкино в доме 49, который находится на ул. Октябрьская. Для удобства жильцов и экономии их времени в среду, 18 сентября, в здании Администрации открыли окно МФЦ. Горожане подписали договоры и в торжественной обстановке получили ключи от недвижимости.
Администрация на регулярной основе оказывает содействие в переселении жильцам, чьи дома получили статус аварийных.
«Счастливыми обладателями ключей от новых квартир на этот раз стали: Баскакова В.А., Магеррамова Э. Ф., Селенских Н.Н., Бурцева О.Н., Пучкова Р.С., Гриценко С.Н. и Гриценко М.И., Орлова Е.И., Принцева Н.Д., Савина Г.И., Плеснявых А.В., Тюрина Л.Н.», — сообщили в Администрации муниципалитета.