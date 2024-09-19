В Г.о. Пушкинский жители МКД получили ключи от новых квартир

В Городском округе Пушкинский жители МКД получили ключи от новых квартир. Проживать в своих домах люди не могут из-за признания их аварийными.

В населенных пунктах муниципалитетах Пушкино, Красноармейск и Софрино некоторые многоквартирные дома были признаны аварийными после экспертных исследований. В рамках региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда МО» администрация приобрела комфортабельные жилые помещения.

Теперь люди будут проживать в Красноармейске в доме 9А, расположенном на ул. Краснофлотская, а также в Пушкино в доме 49, который находится на ул. Октябрьская. Для удобства жильцов и экономии их времени в среду, 18 сентября, в здании Администрации открыли окно МФЦ. Горожане подписали договоры и в торжественной обстановке получили ключи от недвижимости.

Администрация на регулярной основе оказывает содействие в переселении жильцам, чьи дома получили статус аварийных.