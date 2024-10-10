В г.о. Шатура в штатном режиме завершен сбор урожая

В городском округе Шатура завершили уборочные работы и стартовала подготовка к следующему сельскохозяйственному сезону.

Уборка состоялась в штатном режиме. Сложившиеся в регионе погодные условия не повлияли на ход работ.

«За последние несколько лет шатурские аграрии добиваются хороших показателей, обеспечивают продовольственную безопасность не только округа, но и региона в целом», — отметили в Администрации городского округа Шатура.

В рамках проводимых работ было скошено и обмолочено 2712 га зерновых и зернобобовых культур. Было переработано 6702 тонн зерна (оприходованного веса). Специалисты выполнили уборку 1148 га рапса (1815 тонн) и 285 га сои. Средняя урожайность сои составила 19,3 ц/га. Все перечисленные работы выполнены на 100%.

Шатурскими аграриями было убрано 229,8 га картофеля. Валовой сбор семенного картофеля — 7360 тонн. Урожайность в нынешнем году составила 320,2 ц/га, превысив прошлогодние показатели.

Сельскохозяйственники уже запахали зябь. План сева озимых культур на следующий год согласован. Он составил 1635 га. Озимые зерновые культуры уже посеяны на площади 1199 га, масличные — 150 га. На данный период сев озимых культур также завершен. Необходимые работы будут продолжены весной.

По состоянию на 8 октября запасы составляют 5220 тонн силоса, 10942 тонн сенажа и 1680 тонн сена, что соответствует 23,9 кормовым единицам на условную голову. Таким образом, поголовье животных муниципалитета на 100% обеспечено собственными кормами.