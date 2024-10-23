В г.о. Шатура ветерану ВОВ бесплатно заменили газовую плиту

Ветерану Великой Отечественной войны, проживающему в г. о. Шатура, на бесплатной основе заменили газовую плиту.

Работы выполняли сотрудники газовой службы. Неисправность оборудования специалисты выявили во время очередной проверки внутриквартирных газовых приборов. Василий Иванович Болдырихин рассказал, что был вынужден пользоваться только двумя горелками. Еще две оказались нерабочими.

Руководство газовой компании решило подарить рошальскому ветерану новую современную плиту, оборудованную газоконтролем и электроподжигом. Во время установки специалисты проинструктировали Василия Ивановича, как пользоваться прибором.

Также ветерана проинформировали, куда обращаться в случае утечки. Новая плита автоматически отключится и огонь потухнет, но на экстренный случай ветеран должен знать все контакты для связи.

Специалисты отметили, что благотворительная помощь ветеранам Великой Отечественной войны находится у компании в приоритете.