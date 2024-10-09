В г.о. Шатура завершается благоустройство площади, строительство дома для переселения и продолжается капремонт ДК

По благоустройству площади перед СКЦ в Рошале работы еще много. И теперь, когда погода резко испортилась, каждый день на счету.



Подрядчик усиливается людьми на объекте, чтобы все доделать вовремя. К началу ноября жители рассчитывают увидеть площадь обновленной.



Стройка дома на ул. Свердлова в Рошале на финишной прямой. Это один из лучших в округе проектов по жилищному строительству. Это видно и по внутренней отделке квартир, и по устройству внутренних инженерных коммуникаций, и по планировке.



Завершение строительства — на контроле главы округа.

В Шатуре Николай Прилуцкий с Геннадием Паниным посетили ДК им. Нариманова. Здесь постепенно закрывают тепловой контур. Окна вставят в ближайшие 10 дней. До конца октября полностью закроют кровлю.



Параллельно подключат мощные водяные тепловентиляторы, которыми будут отапливать здания. Эти установки хорошо показали себя на других строительных объектах, позволят перезимовать без проблем.



ДК им. Нариманова — одновременно и очень сложный объект, и очень для Шатуры важный. Шатуряне давно соскучились по Дому культуры, главная задача — отремонтировать его основательно, что называется, на века.



Из капремонта он должен выйти полностью преображенным, приобретя современный уровень безопасности и комфорта, но и сохранив историческую ценность, особый колорит и атмосферу.



Открыть ДК для посетителей планируют во втором квартале 2025 года.