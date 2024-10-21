В г.о. Воскресенск презентовали архивно-исследовательский проект

В городском округе Воскресенск в ДК с. Барановское презентовали архивно-исследовательский проект «Алексей, Алешенька, сынок…».

В рамках проекта руководитель Константин Тимченко и учащиеся ГБОУ школы № 185 г. Москвы передали жителю села Барановское Геннадию Мишину записку, которую его родной дядя Михаил Яснов написал незадолго до гибели. Красноармеец отважно защищал Родину во время нападения фашистов в годы Великой Отечественной войны. Он погиб на фронте в августе 1941 года.

Сотрудники Центрального архива Минобороны РФ (ЦАМО РФ) во время анализа документов похоронной команды 501 стрелкового полка 162 стрелковой дивизии обнаружили предсмертную записку Яснова, в которой просил товарищей сообщить о его гибели матери. Найти родственников защитника помогли краеведы, прихожане Вознесенского храма, жители села Барановское и сотрудники Воскресенского архива.

«Председатель Отдела по взаимодействию с Вооруженными силами правоохранительными органами и казачеством Коломенской епархии протоиерей Сергей Рыбаков пропел Вечную память Михаилу Ивановичу Яснову и всем павшим воинам», — сообщили в Администрации городского округа Воскресенск.

Фото: [ Московская митрополия Русской православной церкви ]

Депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева и председатель Совета депутатов г.о. Воскресенск Сергей Матвиенко поблагодарили активных горожан и руководителя проекта за проделанную работу.

«В ходе подготовки к мероприятию воспитанники 3 «Б» класса МБОУ-Лицей «Воскресенской кадетской школы» с. Усадище Владимир Макаркин и Георгий Буланов с родителями посетили братское воинское захоронение с. Боголюбово Холм-Жирковского района Смоленской области, привезли капсулу с землей со Смоленщины», — проинформировали в Администрации муниципалитета.

Капсулу вручили родным погибшего. Михаил Иванович Яснов был удостоен посмертно медали «Шагнувши в бессмертие», которую также передали родственникам бойца.

Родные признательны каждому, кто проделал работу и позволил семье узнать о судьбе погибшего защитника.