В г.о. Воскресенск выполняют благоустройство бульвара Победы в городе Белоозерский

В городском округе Воскресенск продолжаются работы по реконструкции бульвара Победы в городе Белоозерский, которые стартовали в мае.

Согласно согласованному графику работ, реконструкция объекта завершится в сентябре. Общая площадь благоустройства — 14 тысяч кв. м. Запрос на реконструкцию бульвара поступил от местных жителей, которые приняли участие во Всероссийском голосовании. Более трех тысяч горожан указали именно этот объект.

Работы выполняют в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», которая является частью национального проекта «Жилье и городская среда». Специалисты определили перечень работ, который необходимо выполнить во время благоустройства территории. Рабочие заменят старые линии освещения на новые и проверят состояние дорожного покрытия. При необходимости также проведут его замену. Памятник, посвященный памяти героев ВОВ, будет реконструирован. Территорию бульвара украсят новыми малыми архитектурными формами.