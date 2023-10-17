«В голове стоял звон, как в колоколе»: ветеран СВО рассказал, как ощущается контузия

«Шервудский лес» в окрестностях Изюма стал печально известен с первых месяцев СВО. Этот крупный лесной массив позволяет контролировать дорогу, ведущую к Славянску. Именно там и окопались украинцы, защищаясь от Российской армии.

Боец ВС РФ Сергей с позывным Саид хорошо знает это место, ведь он сражался и получил ранение как раз там. Как рассказал солдат, «Шервудский лес» — это местный заповедник с вековыми дубами, где живут фазаны и зайцы. Но попадались российским бойцам не только зверушки.

«Там были наемники — солдаты с польскими документами. Даже один канадец нашелся. Это густой лес, где удобно прятаться, и при заходе туда мы попали под обстрел ВСУ», — отметил Саид в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Несмотря на работу артиллерии, россияне заняли позицию «Паук» — там разветвляются лесные дороги. Но Сергей получил ранение в колено. Его собирались эвакуировать, когда над головой у мужчины взорвалась 120-мм мина.

«Когда бахнуло, от взрыва в голове стоял звон, как в колоколе, если в него кувалдой ударить. Зрение сразу стало мутное, а я не слышал. Наступила растерянность, вялость и дезориентация. Все вокруг закачалось. Отошел я только в госпитале. Дня три толком и говорить не мог», — перечисляет симптомы участник СВО.

Сейчас у бойца инвалидность II группы. Нога до сих пор волочится, да и голова не в порядке. Саиду регулярно прокалывают специальные лекарства, чтобы убрать шумы и свист в ушах.

«Жена смеется: «Если поедешь, можно 333 (команда артиллеристов при залпе — Прим. ред.) орать. Слышишь плохо, но там тоже кто-то нужен команды отдавать», — улыбнулся ветеран.

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