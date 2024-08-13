В Google сообщили об отключении сервиса BigQuery для России

Доступ закроется 9 сентября 2024 года. Об этом сообщила компания Softline в Telegram-канале, посвященном отключениям иностранных программ.

Менее, чем через месяц, российские пользователи Google столкнутся с отключением BigQuery (в переводе «Большой запрос»). При этом в стране по-прежнему будут работать Google Cloud и Google Workspace.

Этот облачный веб-сервис был запущен более десяти лет назад. Он позволяет обрабатывать и анализировать большие массивы информации. BigQuery также предоставляет возможность делиться данными с другими людьми. С помощью этого инструмента можно быстро выполнять запросы и строить отчеты любой сложности.

Это не первый случай, когда компания Google ограничивает возможности использования своих сервисов на территории РФ. Ранее западный видеохостинг YouTube полностью отключил монетизацию российским блогерам.