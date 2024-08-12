Блогеры из России лишатся монетизации своих роликов на YouTube

Западный видеохостинг YouTube полностью отключил монетизацию российским блогерам. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщила корпорация Google.

«Мы деактивируем все аккаунты AdSense, страной местоположения которых указана Россия. Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя», — говорится в сообщении компании.

Google AdSense, сервис контекстной рекламы, принял решение уйти с российского рынка.

Уточняется, что блогеры получат выплаты за июль, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты. Средства обещают перечислить в период с 21 по 26 августа.

В марте 2022 года западный видеохостинг отказался от показа рекламы на территории России, уже тогда отечественные авторы контента лишились большей части доходов. Для пользователей из РФ отключили возможность приобретения подписки Premium и Music Premium.

Ранее сообщалось о том, что в России появилась инициатива запустить ГОСТ для блогеров, чтобы заставить их работать добросовестно, соблюдать этику и мораль.