В горах Башкирии нашли пропавшую жительницу Екатеринбурга

Пресс-служба МЧС Башкирии опубликовала на своей странице в социальных сетях новую запись. В ней сообщается радостная новость о том, что туристку из Екатеринбурга, пропавшую при спуске с горы Большой Иремель, нашли живой и невредимой. Об этом также пишет «Газета.ру» .

Стало известно, что пропавшую туристку нашли только спустя двое суток. Она спускалась с горы Большой Иремель, отделившись от группы. Женщина не пострадала и сейчас ее здоровью ничто не угрожает.

Тридцатишестилетнюю туристку из Екатеринбурга обнаружили при помощи волонтеров на горе Ягодная. Также в поисках принимали участие более пятидесяти сотрудников МЧС. Службе даже пришлось задействовать вертолет для обследования местности с воздуха.