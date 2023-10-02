В горах Сочи туристка сорвалась с высоты из-за тяжести рюкзака

Сообщается, что девушка и двое мужчин оформили пропуски на маршрут, пролегающий до лагеря под названием Холодный. Но в один момент они свернули в сторону горного массива Псеашхо, отклонившись от назначенного маршрута.

Спустя время группа из трех человек решила немного отдохнуть. Девушка, не снимая свой тяжелый рюкзак с плеч, вместе с ним присела на камень, который был расположен на краю тропы. Но она не смогла удержать равновесия, и в итоге покатилась по склону прямо вниз, пролетев порядка сотни метров.

Несмотря на то, что девушке старались оказать первую помощь, спасатели не успели прибыть вовремя. Состояние пострадавшей в результате падения стремительно ухудшалось. В итоге тело погибшей туристки было транспортировано в Красную Поляну, как пишет издание «Vse42.ru».

Этот случай напоминает о том, как важно быть осторожными в экстремальных условиях. Ведь даже одна оплошность может стоить человеку жизни.