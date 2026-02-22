В городах остались одни бабушки: зумеры массово скупили дома на Крайнем Севере

Молодые россияне все чаще отказываются от жизни в шумных мегаполисах в пользу загородных домов и дешевого жилья в холодных регионах. Эксперты связывают тренд с недоступностью ипотеки, желанием уединения и модой на деревенскую эстетику, пишет Лента.ру.

Представители поколения Z все активнее покидают крупные города, приобретая недвижимость в сельской местности и даже на Крайнем Севере. Согласно данным сервиса «Яндекс Недвижимость», о покупке собственного дома мечтают 67 процентов зумеров и 56 процентов миллениалов. Видеоролики в соцсетях, где счастливые обладатели демонстрируют свои новые владения, собирают миллионы просмотров.

Исследования показывают, что собственная загородная недвижимость имеется лишь у 9 процентов россиян в возрасте от 25 до 30 лет. При этом более трети молодых людей занимаются реставрацией участков, доставшихся от родственников. Зумеры тратят на обустройство дач больше старших поколений: 88 процентов вкладывают в это свыше 100 тысяч рублей за сезон. Для сравнения, среди тридцати-сорокапятилетних таких 69 процентов, а среди людей старше 45 лет — только 28 процентов.

Молодежь охотно раскупает недорогие дачи и ветхие дома, требующие серьезного ремонта, зачастую не имея при этом ни строительного опыта, ни навыков реставрации. В качестве примера можно привести Алину Балашову, которая решила превратить деревенскую избу своей матери на Алтае в объект для туристов. В ходе работ новое окно оказалось перекошено, а фундамент заливать не стали, ограничившись поднятием строения и заменой пней. Региональный координатор проекта «Школа ЖКХ» Владислав Воронков предупреждает, что после первой же зимовки у такого дома может обрушиться крыша.

Блогер Софья Персицкая, потратившая на ремонт своего загородного дома более четырех лет и около пяти миллионов рублей, подтверждает, что для качественного обустройства и комфортной жизни требуются миллионы.

Восприятие загородной жизни сильно различается у разных поколений. Опрос финансового маркетплейса «Выберу.ру» показал, что для поколения X и бэби-бумеров дача — это прежде всего хозяйственный объект для выращивания овощей и фруктов. Так ответили 72 процента опрошенных, многие из них годами не покидают участок, занимаясь только огородом.

Миллениалы в возрасте 30-45 лет чаще рассматривают загородное жилье как место для отдыха и уединения. 58 процентов из них приобретают или обустраивают дома ради смены обстановки и встреч с друзьями, а огород для них скорее хобби. Зумеры же в возрасте 15-30 лет главным образом озабочены эстетикой. Для 67 процентов опрошенных важно превратить дачу в стильное пространство, соответствующее эстетике коттеджкор, романтизирующей сельский быт. Они подходят к обустройству как к публичному проекту, приобретая дизайнерские предметы интерьера и используя нестандартные ландшафтные решения.

Однако риелтор София Любимова предостерегает от иллюзий: покупка заброшенной дачи привлекательна лишь на первый взгляд. Грамотное обустройство начинается не с дизайна, а с проверки юридической чистоты и технического состояния: изучения документов на землю, границ участка, категории земли, а также обследования фундамента, кровли, электрики и коммуникаций. По мнению эксперта, именно эти работы поглощают основную часть бюджета, и без приведения их в порядок никакой уют не спасет положение.

Предприниматель и маркетолог Максим Оганов считает, что зумеры покидают города из-за финансовой и психологической разгрузки. За городом или в небольшом населенном пункте ниже давление социума, нет жесткой гонки за доходом и больше тишины. То, что раньше было уделом пенсионеров, теперь выбирает молодежь. Оганов отмечает, что молодые люди постоянно обсуждают будущее и приходят к выводу, что покупка квартиры в городе-миллионнике, даже в ипотеку, недостижима, а аренда в Москве или Петербурге слишком затратна. Желание иметь собственное жилье подталкивает почти половину студентов к мыслям о переезде в менее населенные пункты.

В соцсетях набирает обороты тренд «мечта миллениала», где россияне делятся историями приобретения запущенных дач. Для одних это возможность реже находиться онлайн и жить в доме с камином, для других — наслаждаться морозным утром в деревне, тишиной, кофе и хвойным лесом. Многие блогеры называют жизнь за городом настоящей мечтой интроверта.

По данным «Выберу.ру», почти половина опрошенных зумеров хотели бы променять офис на вахту на природе. 28 процентов респондентов задумывались о смене привычной работы на более романтичную и экологичную. Из них 38 процентов хотели бы, чтобы их труд был связан с природой и уединением, 29 процентов — с путешествиями, 13 процентов — с общением с интересными людьми, а 12 процентов — с животными. Самыми привлекательными вариантами названы вахты на Севере, сезонная работа на фермах, трудоустройство в заповедниках и волонтерские проекты на природе.

При этом 41 процент опрошенных готовы сократить свой доход на 10-20 процентов ради работы без стресса, а 27 процентов допускают падение заработка на 20-30 процентов. 18 процентов согласны на снижение дохода более чем на треть, если работа будет приносить удовольствие. Лишь 14 процентов не готовы к финансовым потерям. Чаще всего о смене карьеры задумываются молодые специалисты из IT, маркетинга и креативных индустрий.