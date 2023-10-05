В городе Попасная в ЛНР проживает один процент от довоенного населения

В городе Попасная в Луганской Народной Республике, в котором разрушено 96% зданий, проживают 200 человек, сообщила детский омбудсмен в ЛНР Инна Швенк на пресс-конференции, посвященной проблеме нарушения прав детей на Украине.

Десять из оставшихся жителей Попасной – дети. Они добираются в школу на велосипедах до города Первомайска за шесть километров. При этом, как отмечает Швенк, горожане не теряют надежды и оптимизма. Город уже восстанавливали после того, как он испытал значительные разрушения в ходе Великой Отечественной войны.

До начала активных боевых действий в феврале 2022 года население Попасной составляло около 20 тысяч человек. В мае того же года город окончательно перешел под российский контроль.