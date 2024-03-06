В городе Рошаль открыли «Парту Героя» в честь земляка Евгения Смирнова
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Шатура]
Решением педагогического состава школы-интерната «Парту героя» посвятили участнику специальной военной операции на Украине, награжденному орденом Мужества посмертно.
Торжественное мероприятие почтили своим присутствием родственники героя. В мероприятии приняли участие его мама, жена и дети.
Известно, что Евгений служил в Рядах Российской Армии в войсках МЧС. Был награжден нагрудным знаком «Участнику ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций».
24 сентября 2022 года он был мобилизован для служения в рядах бойцов СВО. Погиб Евгений 14 ноября 2022 года в бою.
Отметим, что «Парта Героя» - важный для воспитания молодежи и объединяющий поколения образовательный проект. Подобного рода памятные парты устанавливаются во многих подмосковных школах. Все они носят имена героев, а честь сидеть за ними выпадает на долю лучших учеников образовательных учреждений.