В городе Рошаль открыли «Парту Героя» в честь земляка Евгения Смирнова

Торжественное мероприятие почтили своим присутствием родственники героя. В мероприятии приняли участие его мама, жена и дети.

Известно, что Евгений служил в Рядах Российской Армии в войсках МЧС. Был награжден нагрудным знаком «Участнику ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций».

24 сентября 2022 года он был мобилизован для служения в рядах бойцов СВО. Погиб Евгений 14 ноября 2022 года в бою.

Отметим, что «Парта Героя» - важный для воспитания молодежи и объединяющий поколения образовательный проект. Подобного рода памятные парты устанавливаются во многих подмосковных школах. Все они носят имена героев, а честь сидеть за ними выпадает на долю лучших учеников образовательных учреждений.