В Городской больнице в Черноголовке подвели итоги обновления оборудования за 2023 год

Пресс-служба медицинского учреждения предоставила данные за 2023 год. Так, в Городскую больницу Черноголовки передали 31 единицу современного оборудования, которое позволяет проводить различные исследования: диагностику, эндоскопию и реабилитацию.

Аппараты для суточного мониторирования артериального давления и электрокардиографы, велоэргометры и холтеры появились на балансе черноголовского медицинского учреждения.

«Часть аппаратов заменят в строю отработавшую свой срок технику, часть - усилят материально-техническую базу больницы», — рассказал главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

Сергей Лившиц рассказал о пользе нового оборудования. Например, в Городскую больницу доставили велоэргометры, которые разместили в реабилитационном и кардиологическом отделениях.

Визуально аппараты напоминают велотренажеры. В них встроены диагностические комплексы. Пациент крутит педали, как на обычном велосипеде. Аппарат контролирует интенсивность работы сердца и мониторит коронарный кровоток. Параллельно система отслеживает давление и измеряет электрокардиографию. Новые велоэргометры помогают медикам выявить скрытые болезни сердца.

«Безусловно, благодаря новому современному оборудованию, мы можем оказывать помощь нашим пациентам более эффективно. ЭКГ, холтеровское мониторирование, суточное измерение артериального давления - всё это назначается как в стационарных, так и в амбулаторных условиях, позволяет выявить нарушения в работе сердца и узнать показатели давления в условиях обычной активности пациента»,— отметил Сергей Лившиц.

Работа по замене старого оборудования на новое в Городской больнице в Черноголовке продолжится в 2024 году. В отделениях появятся цифровые рентгенаппараты, маммографы и флюорографы. Техника была приобретена в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы модернизации первичного звена под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что работа по замене аналогового оборудования на цифровое, а также оснащение высокотехнологичным оборудованием медицинских учреждений, проходит во всех городах области.