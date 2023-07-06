В городском округе Балашиха откроется комплекс «Спорттракт»

Уже 8 июля в микрорайоне Павлино будет открыт спортивный комплекс «Спорттракт».

Ход работ на объекте проверил глава городского округа Балашиха Сергей Юров. Сейчас объект готов уже на 95%.

Как заявил Сергей Юров, тренироваться здесь смогут воспитанники коммерческих школ, любители, а также ученики спортшколы «Орион» - для них инвестор специально определит время.

«Мы сможем организовать комфортные условия занятий для наших ребят, которые выйдут после летних каникул. Уже прорабатывается расписание занятий. Объект находится в высокой степени готовности, уже 8 числа все желающие смогут им воспользоваться», — отметил глава городского округа Балашиха.

В новом комплексе оборудуют пять открытых спортплощадок, среди которых – большое поле для футбола с искусственной травой, соответствующее стандарту РФС. Также здесь откроется два теннисных корта с искусственным газоном, две универсальные спортплощадки, где можно будет играть в волейбол, баскетбол, мини-футбол. Их оснастят покрытием из резиновой крошки.

Депутат городского Совета, руководитель спортивного комплекса «Балашиха» Сергей Щукин напомнил, что речь идет о большом микрорайоне, который активно развивается.

«Спорткомплекс будет популярен среди его жителей. Объект построили очень быстро и качественно. Здесь можно заниматься летними видами спорта — футболом, волейболом, баскетболом и другими. Мы разговаривали с собственником объекта, постараемся вместе сделать из этого места центр притяжения людей», — сказал Щукин.

Новый спорткомплекс в городском округе Балашиха находится на улице Пригородная, 92. Население ближайших территорий – в радиусе 15 километров – составляет около 350 тыс. человек.