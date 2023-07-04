В городском округе Балашиха открыли мемориальную доску бойцу СВО Юрию Пименову

В микрорайоне Южный городского округа Балашиха появилась мемориальная доска участнику спецоперации Юрию Пименову. Ее установили на доме по улице Твардовского, 7, где жил боец.

В церемонии открытия принял участие глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров, сотрудники администрации, муниципальные депутаты, директор центра специальной подготовки «Витязь» Сергей Лысюк, военком Балашихи и Реутова Сергей Чиркин, советник главы города и председатель комитета семей и воинов Отечества Наталья Махонина. Также присутствовали родные и вдова Юрия Пименова, военнослужащие, кадеты и жители городского округа Балашиха.

Участники церемонии почтили память бойца минутой молчания, а также возложили к мемориальной доске цветы.

«Мы собрались, чтобы почтить память одного из наших бойцов, человека, который не задумываясь отправился в зону СВО для того, чтобы выполнить приказ, защитить Родину и мирное небо над нашей головой», - подчеркнул Сергей Юров.

Он отметил, что сегодня многие жители Балашихи и всей России защищают нас, в том числе, ценой своей жизни и здоровья. Важно хранить память о героях и сделать все возможное, чтобы передавать ее из поколения в поколение. Подвиг Юрия Пименова тоже должен быть вписан в историю.

Юрий Пименов родился в 1994 году в Балашихе. После учебы и службы в армии работал слесарем-сантехником. В сентябре 2022 года, после объявления частичной мобилизации, он, не раздумывая, отправился в военкомат. Погиб 23 января, исполняя свой воинский долг. У героя остались жена и пятилетний сын, а скоро родится второй ребенок.

За проявленный героизм Юрия Пименова посмертно наградили орденом Мужества. Награду передали вдове бойца Екатерине Пименовой.

Сергей Юров также выразил семье погибшего соболезнования. А вдова Екатерина Пименова поделилась воспоминаниями о нем. Она рассказала, что погибший был хорошим семьянином, мужем, отцом, человеком.

«Мы гордимся им и любим. Он был разносторонним человеком, брался за любую работу, не боялся сложностей, стремился к лучшему. По профессии он был системным администратором, но работал слесарем-сантехником. Когда позвонили и сказали, что пришла повестка, он сразу уехал», - отметила она.

Юрия Пименова похоронили на Братском кладбище.