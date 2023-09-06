В городском округе Балашиха открыли новый корпус школы искусств

Художественное отделение детской школы искусств № 1 имени Свиридова в городском округе Балашиха получило новое здание. Оно открылось по адресу: улица Яганова, 12.

Начало работы нового отделения приурочили к Дню города. Об этом сообщила заместитель главы городского округа Балашиха Лилия Татевосян.

«Благодаря этому месту дети смогут приобщиться к творчеству, а наш город — получить новые таланты. Балашиха славится учениками школы имени Г. В. Свиридова, она уже который год занимает лидирующее место в рейтинге школ искусств Подмосковья», — подчеркнула она.

В школе оборудовано шесть учебных классов со всем необходимым, начиная от стульев и столов, заканчивая интерактивными досками, компьютерами, принтерами и планшетами.

Директор школы имени Г.В. Свиридова Оксана Каменская отметила, что такого просторного помещения для художников в городе еще не было.

«Его площадь составляет около 500 квадратных метров. Благодарю главу города Сергея Юрова за такой замечательный подарок к началу учебного года», — сказала Оксана Каменская.

Она добавила, что корпус полностью оснастили необходимой техникой, а над интерьером специально работали дизайнер и архитектор.

Кстати, как напомнила депутат городского совета Марина Жирова, недавно в том же микрорайоне открыли новый детский сад. В планах – открытие новой школы.

Новый корпус примет более 200 детей. В том числе, 130 будут обучаться на бюджетной основе. В школе искусств они смогут подготовиться к поступлению в профильные вузы и колледжи.

Напомним, ДШИ № 1 открылась в городском округе Балашиха почти 70 лет назад – в 1954 году. Среди предложенных программ обучения – игра на струнных и духовых инструментах, фортепиано, вокал, театр. Уже 28 лет на базе школы проводится международный фестиваль-конкурс «Славянские встречи». Сейчас здесь обучается более 1,3 тыс. детей.