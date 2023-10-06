В городском округе Балашиха появится еще один крытый каток

На стадионе «Орион» оборудуют крытый каток. Он станет первым для микрорайона Железнодорожный городского округа Балашиха. Об этом сообщили в ходе выездного совещания главы муниципалитета Сергея Юрова.

«Мы привлекли инвестора для строительства ледовой арены. Планируем впервые в Железнодорожном открыть крытый лед, где смогут заниматься любители и профессионалы», - уточнил глава городского округа Балашиха.

Каток планируют открыть уже в следующем году.

Сейчас на стадионе идет благоустройство территории, также продолжается реконструкция спортзала. На улице уже готовы тротуарные дорожки, установлены опоры освещения, скамейки и урны. В планах – высадка кустарников и деревьев. Идет ремонт бассейна и трибун. Глава городского округа Балашиха Сергей Юров напомнил, что «Орион» давно требовал ремонта.

Заместитель руководителя управления строительства предприятия «Балашихинские коммунальные системы» Андрей Кириллов рассказал, что на данный момент на трибунах специалисты зачищают и герметизируют швы, а также покрывают их специальным составом против протечек.

«Это очень важно, поскольку под ними находятся раздевалки и спортивные помещения. Сейчас заказали сиденья, на изготовления нужно примерно 2 месяца», - добавил Андрей Кириллов.

Напомним, модернизация и строительство спортивных объектов в Подмосковье находится на контроле губернатора Андрея Воробьева.