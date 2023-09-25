В городском округе Балашиха прошел концерт для бойцов СВО

В госпитале имени Н.Н. Бурденко в городском округе Балашиха выступили музыканты международного уровня. Концерт для раненых участников СВО, которые проходят лечение, организовали при поддержке Русской Общины Балашихи.

Старший администратор Общины Виктор Борзов рассказал, что он комплексно помогает госпиталям, в том числе, передает вещи.

«Это нужное дело, потому что люди много что испытали и нам в тылу сложно это передать. Им нужна поддержка, а мы хотим сделать что-то хорошее, вкладываем в это свои эмоции и время», — отметил Виктор Борзов.

В городском округе Балашиха для пациентов госпиталя выступил известный на весь мир джазовый музыкант, народный артист России- Даниил Крамер.

Он напомнил, что во многих культурах музыку считают источником сил.

«Музыка настраивает душу. Это как сталактит, который растет от капель. И вот мы сегодня привезли сюда нашу капельку, хотим, чтобы она упала», — отметил музыкант.

Кроме того, в концертной программе в городском округе Балашиха приняли участие другие исполнители. Среди них - Юлиана Рогачева, первая российская обладательница наград международного джазового конкурса в Монтре, а также контрабасист и лауреат различных конкурсов Михаил Дмитриев.

Кстати, в конце прошлого года Крамер выступил с концертами для российских бойцов в Сирии. Артисты также поздравляли участников спецоперации с Днем защитника Отечества и выступали в новых регионах.