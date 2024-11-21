В городском округе Чехов отметили 60-летие со дня основания школы №1

В торжественном мероприятии приняли участие глава муниципалитета Михаил Собакин, педагоги и учителя-ветераны, школьники и их родители, выпускники.

Впервые школьники сели за парты учебного заведения 8 сентября 1964 года. За годы работы средняя школа №1 стала источником знаний и умений для жителей муниципалитета. Из большого количества выпускников многие добиваются высокого статуса в разных сферах деятельности.

Фото: [ пресс-служба Администрации г.о. Чехов ]

В настоящее время в школе обучаются более 1300 детей, что доказывает высокий уровень преподавания и свидетельствует о доверии со стороны родителей. Педагогический коллектив постоянно развивается, чтобы следовать современным тенденциям образования. Учебное заведение входит в топ-500 школ Подмосковья. Учащиеся активно принимают участие в различных конкурсах, ориентированных на демонстрацию уровня знаний, патриотический настрой и социальную деятельность. Школьники часто занимают призовые места. В этом году в число выпускников вошли 15 медалистов и одна выпускница, которая набрала 100 баллов на ЕГЭ по английскому языку.

Фото: [ пресс-служба Администрации г.о. Чехов ]

«Поздравляю директора школы Наталью Александровну Бесшапошникову с юбилеем школы и выражаю благодарность всему педагогическому коллективу и ветеранам-учителям за воспитание наших детей и за преданность своей профессии», — отметил Михаил Собакин.

Учебное заведение планируют включить в региональную программу для проведения капитального ремонта.