В городском округе Чехов провели мониторинг организации подвоза обучающихся

В поселке Васькино г.о. Чехов расположена гимназия №2, в которую школьники добираются из соседних населенных пунктов: деревень Бершово и Курниково, а также СНТ «Сосновый Аромат» и «Соколиная гора». Ребятам предоставлена возможность подвоза до гимназии на школьном автобусе. Введение дополнительного рейса позволило более 20 школьникам комфортно добираться до места учебы.

В связи со значительным увеличением количества учащихся, в региональное Министерство образования направлена заявка с просьбой предоставить дополнительный школьный автобус, со сроком рассмотрения и одобрения в период 2025-2026 годов.